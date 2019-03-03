Mısır Büyükelçiliği'nde 'idam' protestosu: Müslüman uyuma kardeşine sahip çık!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi, Mısır Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik yapılan zulme dikkat çekmek amacı ile biraraya gelen sivil toplum kuruluşlarının protestosu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Mısır başta olmak üzere İslam Coğrafyası'nın mazlumları için dualar edildi. Kalabalık grup, 'Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık' şeklinde sloganlar attı.

'Zalimler diz çökecek'

Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, yaptığı basın açıklamasında Batı'nın ikiyüzlülüğüne vurgu yaparken, idamlar karşısında sessiz kalınmasına tepki gösterdi. Mustafa Kır, Mısır'da yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

"Bir Musa gelecek, Sisi'nin saltanatına son verecek. Firavun nasıl cehenneme sürüklendi ise o da cehenneme sürüklenecek. Sisi, ABD, İsrail güçlü değil. Biz güçsüz olduğumuz için onlar güçlü görünüyorlar. Mazlumlar ayağa kalktığı zaman, zalimlerin diz çökeceğini biliyoruz"

İstanbul'da da protesto edildi

Mısır'da, 9 kişinin idam edilmesi Beşiktaş'taki Mısır Konsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi. Yapılan basın açıklamasında idam kararlarının adil bir biçimde verilen kararlar olmadığı vurgulandı.

Bebek'teki Mısır Konsolosluğu önünde saat 17.00'da gerçekleştirilen eyleme Kur'an okunmasıyla başlanırken basın açıklamasını Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç okudu. Açıklamada, "Mısır'da gerçekleştirilen idamlar Mısır mahkemeleri tarafından adil bir biçimde verilmiş kararlar değildir. Bu kararlar tamamen siyasi amaçla verilmiştir. İçimizi yakan bu olay karşısında bizi daha da dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri ve Müslüman toplulukların bu yaşananlar karşısında sessiz kalmalarıdır" ifadelerinde bulunuldu.