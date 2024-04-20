Mısır besin değeri nedir? Mısır kaç kalori? Haşlama mısır tarifi, nasıl yapılır? Uzmanlar söylüyor

Mis gibi kokusuyla özellikle yaz akşamlarında sokakları saran haşlanmış mısır tezgâhları 7’den 70’e herkesin iştahını açıyor. Evlerde de severek tüketilen haşlanmış mısır sadece lezzeti değil sağladığı faydalarla da mutlaka yenmesi gereken tahıllardan sadece bir tanesidir. Vücut sağlığını korumak için gerekli olan çoğu besini içeren haşlanmış mısır nereler iyi gelir, hangi faydaları içerir sizler için bu yazımızda derledik.

Mısır Besin Değeri: Mısır Kaç Kalori?

Mısır besin değerleri 1 orta boy 96 kcal, büyük boy 192 kcal olarak belirlenmiştir. Sağlıklı tüketim için genel olarak orta boy mısır ya da orta boy bardakta mısır tüketimi önerilmektedir. Yağsız olarak tüketilen mısır vücuda sağlıklı yağlar kazandırmaktadır.

Aynı zamanda vücut için ihtiyaç duyulan tahıl desteğini de verir. Közlenmiş mısır da 96 kcal'dır. Mısır tüketiminin yaygın olduğu ülkemizde hem bardakta hem de koçan şeklinde mısır satılmaktadır. 1 bardak mısır içerisinde 190 kalori bulunmaktadır. Mısır besin değerleri folik asit, sodyum ve potasyumdur.

Mısır Besin Değerleri Nedir?

Mısır besin değerleri 100 gr üzerinden;

%3.41 gr protein

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%123 mg potasyum

%20.98 gr karbonhidrat

%1.5 gr yağ

%2 gr sodyum

%0,59 demir

%2.4 gr lif, olarak aktarılmaktadır.

Mısırın Vücuda Faydaları Nelerdir?

Mısırın vücuda faydaları genel olarak potasyum kazandırması ile bilinmektedir. Atıştırmalık yerine de geçen bu besin vücudun ihtiyaç duyduğu fosforu karşılamaktadır. Demir eksikliğini gideren ve sağlıklı lif grubu içerisinde yer alan besinlerden biridir. Haşlanmış, közlenmiş ya da patlatılarak tüketilmektedir. Sindirim problemlerine faydalıdır. Aynı zamanda kabızlık ve şişkinlik sorunlarını ortadan kaldırır.

Folik asit desteği oluşturan bu besin aynı zamanda kansızlığa da iyi gelmektedir. Zengin vitamin ve mineral desteği sağlar. Böylelikle kişilere gün içerisinde enerji vermeye devam eder. Lifli besinlerin başında yer alan mısır ile enerji kaybı ortadan kalkar. Sağlıklı ve minerali bol olan bu besin vücuda enerji kazandırmaya devam eder.

Haşlanmış Mısır Nasıl Yapılır?

Haşlanmış mısır tarifleri genel olarak sıcak suda kaynatılarak ya da düdüklü tencere kullanılarak yapılmaktadır. Haşlanmış mısır için ideal tencere boyutu ayarlanmaktadır. Ardından içerisine su koyularak mısırlar eklenmektedir.

Mısırlar yumuşayana kadar ve kokusu çıkana kadar kaynatılmaktadır. Kaynatma işleminden sonra tencerenin suyu süzülür ve servis edilir. Bardakta mısır için mısır ayıklama işlemleri yapılır. Onun dışında közleme için ateşte bir süre mısır bekletilir. Çıtırdamaya başladığı zaman ateşten alınır.

Yüksek lifli yapısıyla dikkat çeken haşlanmış mısır koçan biçiminde ya da taneli olarak tüketilebilir. Genellikle süt mısır olarak haşlanan bu tahıl aynı zamanda suyuyla da fayda sağlayabiliyor. Başta görme işlevleri için destekleyici olan mısır bağışıklık sistemini korumasıyla da biliniyor. Peki, haşlanmış mısırın bilinmeyen faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir?

Haşlanmış Mısır Nelere İyi Gelir?

Güney Kore'de oldukça sevilen ve popüler olan haşlanmış mısır ülkemizde atıştırmalık olarak tercih edilen tahıllardan biridir. Koçanıyla birlikte haşlanarak sade tüketilen ya da taneli olarak baharatla birlikte tüketilen haşlanmış mısır başta sindirim sistemi olmak üzere pek çok alanda fayda sağlıyor. Hafif yapısı ve lifli dokusuyla her yaştan insanın severek tükettiği haşlanmış mısırın faydaları şunlardır:

-Bağışıklık sisteminin güçlendirir.

-Antioksidan açısından oldukça zengindir.

-Lif bakımından zengin olduğu içi form tutmak isteyen kişiler tüketebilir.

-Yüksek kolesterolü dengelemede etkilidir.

Toksinlerin kolayca vücuttan atılmasını sağlar.

-Retina sağlığına olumlu etkileri bulunan haşlanmış mısır görme fonksiyonlarını iyileştirir.

-Yaşlanmaya ortaya çıkan osteoartrit ve romatizma rahatsızlıklarının etkilerini hafifletir.

-Sistit, kolik ve gut rahatsızlarında olumlu etkileri vardır.

-Kemik gelişiminde fazlasıyla etkilidir.

-Sindirim sisteminin hızlı çalışmasını etkiler.

--Bağırsak parazitlerinden kısa sürede kurtulmanızı sağlar.

Mide asidinin dengelenmesini sağladığı için ülser, reflü gibi rahatsızlarının önüne geçer.

-Beyin sağlığını olumlu etkiler. Alzheimer gibi ciddi beyinsel rahatsızlıkların etkisini yavaşlatır.

-Tümör oluşturan hücrelerin kendini yenilemesini sağlar.

-Karaciğer ve meme kanserinin önlenmesinde etkilidir.

-Hafızanın güçlenmesinde etkili rol oynar.

-Kabızlığı önler.

-Kansızlığın önüne geçer.

-Spor yapan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken güçlü bir karbonhidrat besinidir.

Haşlanmış Mısır Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Doğal içerikli gıdalarla sağlık dengesini korumaya çalışan çoğu kişi mısırın faydalarını öğrendiğinde daha çok seviniyor. Bugüne kadar haşlanmış mısır sağlıklı mı değil mi diye düşünmeden tükettiğimiz bu atıştırmalık, zengin bir beta karoten içerir.

Beta karoten ise A vitaminin üretimini artıran bir bileşimdir. B1, B5 ve B12 vitaminlerini de içeren mısır aynı zamanda C vitamini, demir ve folik asit bakımında da zengindir. Tam bir şifa kaynağı olan lif deposu haşlanmış mısır şu hastalıklara iyi gelir.

Hemoroit,

Anemi,

Kalp rahatsızlıkları,

Damar rahatsızlıkları,

Sindirim sisteminde meydana gelebilecek her türlü rahatsızlık,

Bağırsak enfeksiyonları,

Romatizma,

Kanser çeşitlerinde,

Mide bünyesinde meydana gelen hastalıklar,

Karaciğer işleviyle ortaya çıkan sorunlar.

Haşlanmış Mısırın Cilde Faydaları Nelerdir?

Mısır başlı başına sağlıklı bir gıda olarak her yaştan kişinin tüketebileceği atıştırmalıklardan biridir. Patlamış ya da haşlanmış olarak tüketebileceğiniz mısırın suyu da yine kendisi kadar etkilidir. Cilt sağlığı açısında da özellikle kadınlar tarafından sevilen mısırın cilde faydaları şunlardır:

İçeriğindeki C vitamini ve likopen sayesinde güneş ışınlarının cilde zarar vermesini engeller.

Kolajen üretimini destekleyerek cilt bozulmalarının önüne geçer.

Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri vasıtasıyla cilde gerekli nem dengesini sağlar.

Hücre üretimini destekleyerek daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.