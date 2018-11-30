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Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

Mısır Savunma Sanayii Fuarı'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait görseller kullanıldı.

30 Kasım 2018 Cuma 01:53
Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

 yeniakit.com.tr 

Mısır Savunma Sanayii Fuarı'nda Türkiye'ye ait silah ve askeri araçların kullanılması dikkat çekti.

Paylaşılan fotoğraflarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir F-16 ve zırhlı askeri aracın afişte kullanılması şaşırttı. F-16'daki Türk bayrağı kaldırılırken, zırhlı araçtaki al bayrak dikkat çekti.

İşte o afişler:

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 01:53
  1. Mısır
  2. Mısır Savunma Sanayii Fuarı
  3. TSK
  4. Türk askeri araçları

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