Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
Mısır Savunma Sanayii Fuarı'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait görseller kullanıldı.30 Kasım 2018 Cuma 01:53
yeniakit.com.tr
Mısır Savunma Sanayii Fuarı'nda Türkiye'ye ait silah ve askeri araçların kullanılması dikkat çekti.
Paylaşılan fotoğraflarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir F-16 ve zırhlı askeri aracın afişte kullanılması şaşırttı. F-16'daki Türk bayrağı kaldırılırken, zırhlı araçtaki al bayrak dikkat çekti.
İşte o afişler:
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