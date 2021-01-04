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Dünya Mısır, 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı
Dünya

Mısır, 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'ın ordusu, Gazze açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 00:24:00 -
Mısır, 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'ın ordusu, Gazze açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır deniz kuvvetlerinin, Gazze açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığını bildirdi.

Gözaltına alınan balıkçıların Muhammed Adil Berdevil, Nadir Şeluf ve Mahmud es-Suaydni olduğunu aktaran Ayaş, Filistinli balıkçıların gözaltına alınma gerekçelerine ilişkin ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını belirtti.

Mısırlı yetkililerden ise henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.

Mısır deniz kuvvetlerinin, Gazzeli balıkçıların Mısır kara sularına girmeleri durumunda karadan uyarı ateşi açtığı veya denizden bu tür müdahaleler yaptığı belirtiliyor.

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