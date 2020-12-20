  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır 17 balıkçısının Tunus sularında gözaltına alındığını duyurdu
Aktüel

Mısır 17 balıkçısının Tunus sularında gözaltına alındığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-20 02:25:22 -
Mısır 17 balıkçısının Tunus sularında gözaltına alındığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Mısır Dışişleri Bakanlığı, 17 Mısırlı balıkçının, Tunus'un güneyinde avlandıkları sırada gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunus makamları tarafından gözaltına alınan 17 balıkçının durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan balıkçıların, Tunus'un güneydoğusundaki Kerkene adası yakınında yasal olmayan bir şekilde avcılık yaptıklarına işaret edildi.

Mısırlı balıkçıların bulunduğu teknenin, kanuni işlemler için Safaks kentindeki deniz üssüne çekildiği, Tunus'taki Mısır Büyükelçiliğinin, durumu takip ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili Tunus makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de aklınca boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan, 2021 yılındaki bütçelerindeki silahlanma payını 5 kat artırdı. Konuya i..
3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat şok etti!
Yerel

3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat şok etti!

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri yaptığı operasyon sonucunda altın varaklı Tevrat ele geçirdi. Tevrat'ın 3 bin 500 yıllık olup sağlam ka..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay