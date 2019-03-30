Misinaya takılan ördek AFAD tarafından kurtarıldı AFAD ekipleri sadece insanların değil hayvanların da imdadına yetişiyor.

AFAD ekipleri sadece insanların değil hayvanların da imdadına yetişiyor. Bursa’da balıkçıların attığı misinaya takılan ördek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nilüfer ilçesinde bulunan Kayapa göletinde balıkçıların attığı misinaya takılan ördeği fark eden vatandaşlar, AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, misinaya takılı ördeğin yanına botla yaklaşarak hayvanı bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan ördek, yapılan tedavisinin ardından yeniden gölete bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.