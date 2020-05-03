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Dünya

Misilleme gecikmedi! Kuzey Kore-Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açıldı

Sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği, kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 07:48:00 -
Misilleme gecikmedi! Kuzey Kore-Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açıldı

Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

Kısa sürede misilleme yapıldı

Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.

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