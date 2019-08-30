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MİSİAD’dan Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’e destek ziyareti

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Bölge Başkanı Fırat Özmen, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:02
MİSİAD’dan Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’e destek ziyareti

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Bölge Başkanı Fırat Özmen, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’e nezaket ziyaretinde bulunarak eğitime kazandırdığı ivmeden dolayı teşekkür edip her zaman destekçileri olacaklarını söyledi.


MİSİAD Bölge Başkanı Fırat Özmen beraberinde MİSİAD İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Özmen ile birlikte göreve geldiği günden bu yana Diyarbakır’da eğitim kalitesini yükselten İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’i ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette konuşan Başkan Özmen, "Milli eğitimle yakın ilişkisi olan bir kuruluş olarak müdürümüze bir nezaket ziyareti yapmak istedik. Müdürümüz Feysel Taşçıer yaklaşık 5 aya yakındırgöreve gelmiş ve göreve geldiği günden buyana her kesime hitaben kapısına kim gelirse gelsin kapısını herkese açık tutmuştur. Çalışmaları takdire şayandır. Dini, dili, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir ayırım yapmadan kapısını ve gönlünü herkese açmıştır. Müdürümüzden önce Diyarbakır eğitimini alt seviyelere indirmişlerdi, biz inanıyoruz ki Taşçıer’in eğitime çok katkıları olacaktır eğitim kalitesi sayesinde yükselecektir” dedi.


MİSİAD olarak Doç. Dr. Feysel Taşçer’e destek olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Özmen, “Müdürümüz mütevazi misafirberberliği ile halkın gönlünde güzel bir yer almıştır. Bizlerde MİSİAD olarak her zaman desteğimizi sürdüreceğiz. Evliyalar diyarı insanlık şehrimize kimin ne desteği olursa olsun bizlerde böylesi güzel müdürlerimize sahip çıkacağız. Yıllardır ilçeleri köyleri ihmal ettiler eğitimi hiçe saydılar sadece makamda oturarak işleri yönettiler ve eğitimi hüsrana uğrattılar. Şuan çok büyük enkazı kaldırmaya çalışıyorlar bizlerde kendilerine her zaman desteğe hazırız" diye konuştu.


Taşçıer’e MİSİAD Başkanı Fırat Özmen tarafından Türk bayraklı ve MİSİAD amblemli halı takdim edildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:02
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