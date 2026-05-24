Misafirliğe gittiği evden cesedi çıktı! Baba ile kızına gözaltı

Olay, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında İzmit Orhaniye Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi edinilen bilgilere göre, Orhan Demirel (60), komşuları H.B. (56) ve kızı B.B.'nin (32) evine misafirliğe gitti. Evde bir süre vakit geçiren taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle büyüyen tartışma sırasında Orhan Demirel, bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Evden yükselen sesler ve ihbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kanlar içinde kalan Orhan Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KENDİNE ZARAR VERDİ

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, ev sahibi H.B. ve kızı B.B.'yi "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına aldı. Karakola götürülen şüphelilerin ilk ifadelerinde, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Baba ve kızın, Orhan Demirel'in evde alkol aldıkları esnada tartıştıklarını ancak kendilerinin bir şey yapmadığını, Demirel'in bıçakla kendi kendisine zarar verdiğini ileri sürdükleri belirtildi. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheli baba ve kızın, adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.