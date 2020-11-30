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Gündem Misafirler yasaklandı mı? | Ev ziyaretlerinin yasak olduğu şehirler
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Misafirler yasaklandı mı? | Ev ziyaretlerinin yasak olduğu şehirler

Ev ziyaretine gidenlere ne kadar ceza veriliyor? | Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hekimler vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyor. Ancak bu kurallara uymayan milyonlarca kişi bulunuyor. Kurallara uymayan halen ev ziyaretlerine gidenler farkında olmadan hastalığı aile bireylerine, arkadaşlarına bulaştırıyor. Bazı şehirlerde ev ziyaretleri yasaklandı. Peki, hangi şehirlerde ev ziyaretleri yasaklandı. Ev ziyaretlerinin yasaklandığı iller | Ev ziyaretine gitmenin cezası | Ev ziyaretleri yasak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:56:00 -
Misafirler yasaklandı mı? | Ev ziyaretlerinin yasak olduğu şehirler

Misafirlikler yasak mı? | Bilim insanları tüm dünyayı zorlu bir altı ayın beklediğini belirtiyor. Aşı çalışmalarından güzel haberler gelse de herkesin aşılanması için uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Aşılama çalışmaları başladığında da vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi isteniyor. Uzmanlar hayatlarımıza 2022 kışına kadar kurallarla devam edebileceğimizi belirtiyor.

Ülkemizde vakalar bir hayli arttı. Yeni yasakların gelmesi ise gündemde. Buna rağmen bir kesim arkadaş, eş dost buluşmalarına sınırlama getiremiyor. Hal böyle olunca da aileler içerisinde hastalık hızla yayılıyor. Pek çok kişi ev ziyaretlerinin, misafirliklerin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, hangi şehirlerde misafirlikler yasaklandı?

Misafirler yasaklandı mı? | Ev ziyaretlerinin yasak olduğu şehirler

Ev ziyaretleri. misafirlikler bazı şehirlerde yasaklandı. Kurala uymayanlara ise para cezası veriliyor. Bartın, Kütahya ve Kastamonu'da ev ziyaretleri yasaklandı. Kurala uymayanlara 3 bin 150'şer lira ceza veriliyor. Bu kararın tüm illerde uygulanmaya başlaması bekleniyor.

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