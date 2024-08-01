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Sosyal Medya Misafirini korumaktan aciz İran’a Cubbeli böyle seslendi! “Hamaney’in kafasında sarık var diye aldanmayın.
Sosyal Medya

Misafirini korumaktan aciz İran’a Cubbeli böyle seslendi! “Hamaney’in kafasında sarık var diye aldanmayın.

Yeniakit Publisher
2024-08-01 11:23:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca’nın İran hakkında yaptığı konuşma gündeme oturdu. Cübbeli Müslümanlara “Hamaney’in kafasında sarık var üzerinde cübbe var diye aldanmayın” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı konuşmada İran’ı sert bir dilde eleştirdi. “Hamaney’in kafasında sarık var üzerinde cübbe var diye aldanmayın” diyen Cübbeli İran’ın ehli sünnet üzerine yaptığı uygulamaları eleştirerek Müslümanlara böyle çağrıda bulundu. Ayrıntılar videoda…

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Yorumlar

iran yahudiler ve ermeniler

irandaki yahudi ve ermeni sayısının kesin net bilgi yok ama baya var olduğuna dair kuskular var.ayrıca hamaney bir tarafaı türk gözüksede osmanlı ve türkler hakkında sşözleri baya vahim gelelim yeni secilene güya türk sizce soy isminde yan olanlar dünyada kimlerdir ermenilerdir .olan filistinlilere oluyor

Ahmet Faruk

Şu şia sempatizanı milli görüşcülere Allah hidayet versin. Dün Saadet partisi milletvekili şianın avukatlığını yapıyordu. Gerçi genel başkanları da temiz ayakkabı değilya.
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