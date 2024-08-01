Misafirini korumaktan aciz İran’a Cubbeli böyle seslendi! “Hamaney’in kafasında sarık var diye aldanmayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’nın İran hakkında yaptığı konuşma gündeme oturdu. Cübbeli Müslümanlara “Hamaney’in kafasında sarık var üzerinde cübbe var diye aldanmayın” dedi.
Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı konuşmada İran’ı sert bir dilde eleştirdi. “Hamaney’in kafasında sarık var üzerinde cübbe var diye aldanmayın” diyen Cübbeli İran’ın ehli sünnet üzerine yaptığı uygulamaları eleştirerek Müslümanlara böyle çağrıda bulundu. Ayrıntılar videoda…
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