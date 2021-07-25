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Yerel Misafir olduğu eve girmeye çalışırken can verdi
Yerel

Misafir olduğu eve girmeye çalışırken can verdi

Kayseri'de misafir olarak kaldığı arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmeye çalışırken sıkışan kişi, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 00:47:00 -
Misafir olduğu eve girmeye çalışırken can verdi

Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 3167. Sokak'taki arkadaşı M.M'nin evinde misafir olarak kalan M.D. (26) dışarıda kalınca çatıdaki havalandırma boşluğundan eve giremeye çalıştı.

Ev sahibi M.M, bir süre sonra arkadaşı M.D'nin havalandırma boşluğunda sıkıştığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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