MIS-A sendromu nedir? MIS-A sendromu belirtileri

Koronavirüs salgınında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak son derece önemli. Uzmanlar doğru kullanılan bin maskenin ilaç kadar etkili olduğunu ifade ediyor. Salgının bitmediği, rehavete kesinlikle kapılmaması gerektiği sık sık ifade ediliyor. Hastalığa yakalanan bazı çocuklarda son derece tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilecek MIS-C sendromu görülüyor. Hastalığı atlatan yetişkinlerin bazılarında birkaç ay sonra ortaya MIS-A sendromu çıktığı açıklandı. Peki, MIS-A sendromu nedir?

MIS-A sendromu nedir?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz,"Çok nadiren de olsa Covid geçirdikten sonra erişkinlerde de ilk olarak çocuklarda tanımlanan Multisistem Inflamatuar Sendrom (MIS-C) benzeri tablo görülebiliyor. MIS-A olarak tanımlanan bu hastalığın şimdilik çok nadir olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ancak Covid geçirdikten birkaç ay sonra yüksek ateş, halsizlik, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler görülebiliyor ve vücutta birçok yeri etkileyebiliyor. Zamanında tedavi edilmezse ağırlaşabiliyor. Bu nedenle bu sendromun da bilinmesinde fayda var" dedi.

Yavuz, "Covid'i ağır ya da hafif geçirmiş olması fark etmiyor. Genelde çok yaşlılarda da görmüyoruz. Daha genç yaş grubundaki hastalarda görüyoruz. Hafif de olsa Covid geçirdikten birkaç ay sonra çok yüksek ateş, aşırı inflamatuar yanıt dediğimiz inflamatuar parametrelerinin artmış olduğu, ishalin de eşlik edebildiği hastalar. Çünkü gastrointestinal sistem de (sindirim sistemi) etkilenebiliyor bu hastalıktan. Bazılarında ise kalp etkilenebiliyor" diye konuştu.

MIS-A sendromu belirtileri nelerdir?

MIS-A sendromu yüksek ateş, halsizlik, tansiyon düşüklüğü, ishal gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu hastalığa erken dönemde müdehale edilmezse ciddi kalp sorunlarına da yol açabiliyor.