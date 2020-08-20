Mirzabeyoğlu'nun Avukatı Hamza Uçan: Vesayetçi odaklarla hesaplaşmamız sürecek

Avukat Uçan, Yeni Akit'e yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"28 Şubat darbesi sürecinde birtakım bürokratik, STK, medya ve yasadışı vesayetçi makamların darbeci odaklarla birlikte gerçekleştirdiği zulüm ve saldırılara en çok maruz kalan isimlerin başında mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu geliyordu. Bu dönem yapılan "terör örgütü lideri" karaprogandalar sonucu tutuklanıp idam talebiyle yargılanan Mirzabeyoğlu, yıllar sonra hukukun normalleşme süreciyle birlikte hakkında "yeniden yargılama" kararı alınmıştı. Bu yargılama sonucunda kendisinin herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Bu karar kesindir. Fakat bu açık karara rağmen dönemin zihniyetine sahip birtakım uzantılar, sözkonusu kararı görmezden gelip Mirzabeyoğlu'nun adını hâlâ "terör" ve "terör örgütü lideri" gibi ifadeler kullanarak karalamaya devam ediyor."

Vesayetçi Zihniyet ve Odaklarla Hesaplaşmamız Sürecek

"Bu pestpayeliğe en son yayınladığı bir haberle Oda Tv kalkıştı. İlgili haberinde, "İBDA-C terör örgütü lideri" şeklinde asılsız, yalan, karalama maksatlı bir ifade kullanıldı. Bunun üzerine biz de Salih Mirzabeyoğlu'nun müvekkili olarak gereken hukuki girişimlerde bulunduk. Başlattığımız yasal süreç neticesinde, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Mahkemesi başvurumuzu yerinde gördü ve bu habere erişim yasağı getirildi. Bundan sonraki süreçte de Mirzabeyoğlu'nun adını terör ve terör örgütleriyle ilintili yayınlarla karalamaya yönelik tüm gerçeke ve tüzel sorumlular hakkında gereken yasal süreci başlatacağımız bilinmelidir. Her türlü vesayetçi zihniyet ve odaklarla hesaplaşmamız kesintisiz biçimde sürecektir."