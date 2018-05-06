Mirzabeyoğlu hastaneye kaldırıldı

SEBAHATTİN AYAN/ İSTANBUL

Salih Mirzabeyoğlu, önceki akşam geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gece ameliyata alınan Mirzabeyoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mirzabeyoğlu’nun hastaneye kaldırıldığını duyan yüzlerce seveni tedavi gördüğü hastaneye akın etti.

AKIL ALMAZ İŞKENCELERE MARUZ KALDI

50’nin üzerinde kitabı bulunan yazar Salih Mirzabeyeoğlu, 28 Şubat döneminde, FETÖ’cü hakim ve savcıların da aralarında olduğu darbeci mahkemeler tarafından verilen müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti. Mirzabeyoğlu, hapiste kaldığı sürenin büyük çoğunluğunu tek kişilik hücrede geçirmişti. Özellikle 28 Şubat sürecinde yaşadığı mahkumiyetlerde akıl almaz işkencelere tabi tutulmuştu.