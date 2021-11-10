  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mirza çorbası tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mirza çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Mirza çorbası tarifi İran yemeklerinin başında geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 19:25:00 - 2021-11-10 19:26:56
Mirza çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Farklı bir çorba arıyorsanız İran'ın bu çorbası ağzınıza layık. İşte mirza çorbası tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

  • 8 yumurta, büyük
  • 2 büyük patlıcan
  • 6 büyük domates, doğranmış
  • 2 yemek kaşığı sarımsak püresi
  • 2 çay kaşığı zerdeçal
  • tuzu, karabiber
  • 1/4 su bardağı sıvı katı yağ

Yapılışı

Mirza çorbası tarifi için patlıcanların her yerine çatal batırın. Fırında közleyin. Boyun yumuşak ise patlıcan pişmiş demektir. Bu sırada sarımsağı ve püreyi doğrayın ve bıçağı sarımsağın üzerinde sıkıca sürükleyerek ezin. Patlıcanlar piştikten sonra fırından çıkarın ve beş dakika dinlendirin. Soğuduktan sonra derilerini soyun. Patlıcanları irice doğrayın ve çatal yardımıyla ezin. Ayrıca domateslerinizi de doğrayın. Yumurtaları tuz ve karabiberle tatlandırın. Köpürene kadar çırpın. Yağı ısıtın ve sarımsağı ekleyin. Zerdeçal ekleyin, sürekli karıştırın ve yaklaşık 4 dakika pişirin. Yumurtalar katı hale geldiğinde bir kaşıkla çıkarın ve bir kenara koyun. Yumurtaları çıkardıktan sonra tencereye yağ ekleyin. Patlıcan ve domatesleri ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Sıvı buharlaşana kadar sık sık orta-yüksek karıştırarak pişirin. Sebzeler dibe yapışmaya başlayınca yumurtaları ekleyin. Yumurtaların patlıcan ve domatesle eşit şekilde karışması için iyice karıştırın. Birkaç dakika kaynatın ve mirza çorbasını servise sunun. Mirza çorbasını ince dilimlenmiş salatalık ve sade yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı
Gündem

Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı

Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir kitap kaleme aldığını söyledi.
Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın
Siyaset

Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, vefatının seneyi devriyesinde andığı mütefekkir ve şair Osman Yüksel ..
Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok
Gündem

Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok

Avrupa Birliği'nin yayın organı Euronews'in, “Atatürk alkolden öldü” haberi sosyal medyayı salladı. Atatürk ticareti yapan Sözcü ve Cumhuriy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay