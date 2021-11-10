Mirza çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Farklı bir çorba arıyorsanız İran'ın bu çorbası ağzınıza layık. İşte mirza çorbası tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

8 yumurta, büyük

2 büyük patlıcan

6 büyük domates, doğranmış

2 yemek kaşığı sarımsak püresi

2 çay kaşığı zerdeçal

tuzu, karabiber

1/4 su bardağı sıvı katı yağ

Yapılışı

Mirza çorbası tarifi için patlıcanların her yerine çatal batırın. Fırında közleyin. Boyun yumuşak ise patlıcan pişmiş demektir. Bu sırada sarımsağı ve püreyi doğrayın ve bıçağı sarımsağın üzerinde sıkıca sürükleyerek ezin. Patlıcanlar piştikten sonra fırından çıkarın ve beş dakika dinlendirin. Soğuduktan sonra derilerini soyun. Patlıcanları irice doğrayın ve çatal yardımıyla ezin. Ayrıca domateslerinizi de doğrayın. Yumurtaları tuz ve karabiberle tatlandırın. Köpürene kadar çırpın. Yağı ısıtın ve sarımsağı ekleyin. Zerdeçal ekleyin, sürekli karıştırın ve yaklaşık 4 dakika pişirin. Yumurtalar katı hale geldiğinde bir kaşıkla çıkarın ve bir kenara koyun. Yumurtaları çıkardıktan sonra tencereye yağ ekleyin. Patlıcan ve domatesleri ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Sıvı buharlaşana kadar sık sık orta-yüksek karıştırarak pişirin. Sebzeler dibe yapışmaya başlayınca yumurtaları ekleyin. Yumurtaların patlıcan ve domatesle eşit şekilde karışması için iyice karıştırın. Birkaç dakika kaynatın ve mirza çorbasını servise sunun. Mirza çorbasını ince dilimlenmiş salatalık ve sade yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.