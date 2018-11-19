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Mircea Lucescu'dan Burak Yılmaz tepkisi: Kadro dışı kalmış...

Yaşadığı forvet sıkıntısıyla boğuşan Milli takım teknik direktörü Lucescu'ya Burak Yılmaz önerildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:45
Mircea Lucescu'dan Burak Yılmaz tepkisi: Kadro dışı kalmış...

Konya'da oynanan İsveç karşılaşmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yakın çevresine yaşadığı sıkıntıları anlatarak forvet eksiğiyle alakalı konuştu.

Kadro tercihlerini anlatan Rumen teknik adam, "Kendi kulüplerinde oynayanların başarı için garantisi var mı ve milli takım tecrübeleri ne kadar? Santrfor bölgesinde ciddi bir eksiklik var. Cenk, Everton'da düzenli olarak süre almıyor, Burak bir alternatifti ama kendi kulübünde kadro dışı kalan bir futbolcuyu çağırmak etik mi?" diye konuştu.

Ne Rusya'dan ne İsveç'ten geri kaldık
Lucescu şöyle devam etti: "İnsanlar bizim B Ligi'ne en alt sıradan girdiğimizi göz ardı ediyor. Son Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan iki takımla aynı gruba düştük. Buna rağmen futbol olarak ne Rusya'dan ne İsveç'ten geri kaldık. Biz nasıl İsveç'i orada 3-2 yenebiliyorsak onlar da gelip bizi burada yenebilir. Ancak kazanma azmi, sürekli şut çekmemiz artılarımız... Zeki Çelik 1. ve 2 Lig seçmeleri sonucunda keşfettiğimiz bir oyuncu oldu. Lille'e transfer oldu. Şimdi milli takımın sağ beki."

Takımlarda başarının jenerasyon işi olduğunu da dile getiren ay yıldızlıların teknik direktörü, "Israr edeceksin ki bir şeyler değişsin. Ben yabancı bir teknik direktör olabilirim ama Türkiye'de yaşıyorum, Türk futboluna uzak değilim. Aylarca Riva'da yattım. Benden önceki (Hiddinki kastederek) hocalar acaba ne kadar kaldı?" dedi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:45
  1. Konya
  2. burak yılmaz
  3. lucescu

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