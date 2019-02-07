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Mircea Lucescu: Milli takıma alt liglerden oyuncu seçmek zorunda kaldık

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yabancı kuralına dair önemli açıklamalarda bulundu.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:19
Mircea Lucescu: Milli takıma alt liglerden oyuncu seçmek zorunda kaldık

Mircea Lucescu, Türkiye’nin en büyük probleminin yerli oyuncuların önünü kesen yabancı oyuncu serbestliği olduğunu belirtti.

”Biz de milli takıma alt liglerden oyuncu seçmek zorunda kaldık''

Lucescu, 2019’un kendisi için hareketli başladığını dile getirirken Türkiye’deki yerli oyuncu sorununun da bir kez daha altını çizip ”Son dönemde birçok seyahat gerçekleştirdim. Antalya’da kamp yapan Türk takımlarını ziyaret ettim. Tüm teknik direktörlerle konuştuk. Türkiye’deki en büyük problem, Türk oyuncuların yükselişini engelleyen sınırsız sayıda yabancı oynatılmasına izin verilmesi… Biz de milli takıma alt liglerden oyuncu seçmek zorunda kaldık. Çünkü genç Türk oyuncuları bulmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Lille’e transfer olan Zeki Çelik’i örnek gösteren Lucescu ”Mesela Zeki Çelik, 21 yaşında… Sezon başında İstanbulspor’dan Lille’e gitti. Onu milli takıma çıkardım. Şimdi ise takımının önemli oyuncularından biri oldu. Adım adım ilerleyerek milli takımı gençleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

”Milli takım teknik direktörlüğü çok zor''

Milil takım antrenörlünün göründüğü kadar kolay olmadığını dile getiren tecrübeli isim ”Milli takım teknik direktörlüğü çok zor. Sürekli seyahat ediyorsunuz, oyuncularla, teknik adamlarla konuşmanız gerekiyor. Bu işimin bir parçası” dedi.

‘Milli takım antrenmanları zevkli mi?’ şeklindeki soruyu yanıtlayan Lucescu, ”Kesinlikle hayır. Günlük rutini özlüyorum. Maçları, oyuncularla sürkeli iletişim hainde olmadı, kulüp takımlarına yaptırdığım antrenmanları özlüyorum. Milli takımda maçtan 3 gün önce buluşabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:19
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