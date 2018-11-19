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Mircea Lucescu istifa mı ediyor? Romanya basınına açıkladı

Salı günü oynanacak olan Ukrayna maçı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Romanya basınına konuştu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 02:37
Mircea Lucescu istifa mı ediyor? Romanya basınına açıkladı

İsveç mağlubiyeti sonrasında geleceği yüksek sesle tartışılmaya başlanan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına kısa bir açıklama yaptı.

''Ukrayna maçından sonra bir ley yapmam gerekiyorsa yaparım''

Gazeteci Daniel Nanu'nun istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine konuşan deneyimli teknik adam, "Salı günü Ukrayna ile bir hazırlık maçına çıkacağız. Başka genç oyuncular deneyeceğim. Bu hazırlık maçından sonra bir şey yapmam gerekiyorsa, yaparım" dedi.

A Milli Takımımız, Mircea Lucescu yönetiminde sahaya çıktığı 16 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 02:37
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