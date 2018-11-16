Mircea Lucescu açıkladı! 'Kadroya alacaktım ama...'

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısı düzenledi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde;

''GELECEK, BU EKİBE AİT''

Çok iyi hazırlandık. Çok güzel şekilde geçirdik. İsveç ile son oynadığımız maçtan bu yana çok da geçmedi, zaaflarını da biliyoruz. İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız. Bizim oynadığımız her maç çok önemli, hepsi. Yeni bir ekip yarattığımığz doğru. Tecrübelerimizi yükseltmek için çalışıyoruz. Zannediyorum, Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Bu, geleceğin bu ekibe ait olduğunu gösterir.

''SEYİRCİ DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR''

Sonuç almamız lazım, sonuçlar performansı yukarı çeker ve böyle gösterir. Yarınki maçın bilincindeyiz. Bazı oyuncularımız müsait değildi ama elimizde bulunan kadro işin önemlinin farkında. Bizim için önemli bir maç. Stockholm'deki gibi büyük bir seyirci desteği bekliyoruz, çünkü bu genç ekibin seyirci desteğine ihtiyacı var.

''HEPSİ ARTIK İLK 11 OYNUYOR''

Bir senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz ve daha üst seviyelere çıkıyoruz, hepsi kendi takımlarında ilk 11 oynamaya başladı. Okay gibi, Cengiz Ünder gibi. Öncede orta yaş bir takım vardı, şimdi daha genciz ve daha ileriye gitmek istiyoruz.

''BURAK GELECEKTİ, OLMADI! FORVET BULAMADIM''

Emre Akbaba bizim için önemliydi, burada olmaması üzücü, bizim oyunumuzda önemli bir rolü var. Mehmet Topal'da hazır olamayacak ancak bizimle beraber. Enes'in sağlık problemi var, Burak Yılmaz'ı almak istiyordum ancak kulübü ile yaşadıklarından dolayı mümkün olmadı. Umut Bulut var, 34 yaşında olduğu için olmadı. Enes, sağlık sorunlarından dolayı olmadı. Forvet bulamadım. Ancak, çok iyi bir ekibim var. Tecrübe lazım, genç bir ekibim var ve çok memnunum. Hatalar yapıyoruz, hatalardan dolayı goller yiyoruz, bireysel hatalar. Oyun planınına bağlı kalmadığımız için gol yiyoruz.

''MERT'E KAPILARI KAPAMADIK''

Mert'i ilk önce almak istedim. Lakin, 28-29 yaşında başladı kariyerine, iyi bir takımda. Ancak, Sinan Bolat, Belçika Ligi'nin en iyi kalecisi, Serkan zaten yıllardır banko oynayan bir oyuncu, Okan'da Bursaspor'un kalesini koruyor. Mert'e de kapıyı kapamadık tabiiki, böyle oynamaya devam ederse alabiliriz onu da.

''BİZİM ASIL HEDEFİMİZ...''

Yaptığımız tüm maçları değerlendirmemek lazım. Hırvatistan, İzlanda ve Ukrayna maçına bakarsanız, farklı ekiplerle oynadık. O maçlardan sonra tamamen yeni bir ekip denemesine girdik. Mesela Atilla Turan gibi. Aslında, İlkbahar'dan itibaren başladık yeni ekip kurmaya. Sonuçlardan çok yeni ekip yaratmak gibi bir düşüncemiz vardı. Asıl hedefimiz, bu gruptan bir yerlere gitmek ve önümzüdeki Avrupa Şampiyonası Elemelerinde bir sonuç elde etmek.

Cenk Tosun ise, "Çok iyi analizler yaptık ve İsveç maçına iyi hazırlandık. Zaaflarını iyi biliyoruz. Umarım buradan galibiyetle ayrılacağız." dedi.