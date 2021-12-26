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Yerel Mirası paylaşamadılar! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Mirası paylaşamadılar! Çok sayıda yaralı var

Tarafların tartışmasının büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 22:44:00 - 2021-12-26 22:55:12
Mirası paylaşamadılar! Çok sayıda yaralı var

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Yağmur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, miras için bir araya gelen aile fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tarafların tartışmasının büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4ü Mardin Devlet Hastanesine kaldırılırken, 1i de Mazıdağı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

 

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