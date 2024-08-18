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Yerel Miras kavgası kanlı bitti
Yerel

Miras kavgası kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2024-08-18 09:17:00 -
Miras kavgası kanlı bitti

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde yaşayan S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya birkaç el ateş etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

R.A. ve kardeşi S.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

R.A. ve S.A'nın cesetleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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