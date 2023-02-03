  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bill Gates'ten olay açıklama! Haberi dünyaya böyle duyurdu: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım

ABD "casusluk faaliyeti" olarak nitelemişti! Uçan balonu sahiplendiler

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş borsaya girecekleri uyarmıştı haklı çıktı! Şimdi ikinci uyarı geldi: O rakama düşecek

İndirim sadece 10 gün sürdü... CHP'li belediyeden suya bir zam daha

İnanılmaz ama gerçek! Putin: Artık tam 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız!

Ülkeyi karıştıran olay! Ortaokul öğrencileri öğretmen ve polisleri rehin aldı

Bakan Kurum'dan açıklama! Rekor bekliyor: Ben inanıyorum ki...

Binlerce yıllık keşif: İlk defa Kuzey Britanya’daki yerde bulundu! En eski insan kalıntıları keşfedildi

6'lı masayı karıştıracak anket! Listeye giremeyen liderler var

Bakan Akar, mevkidaşıyla görüştü! İmzalar atıldı
İSLAM Miraç kandiline kaç gün var? Hangi kandil ne zaman 2023
İSLAM

Miraç kandiline kaç gün var? Hangi kandil ne zaman 2023

2023 dini günler takvimi | Mübarek üç aylar 22 Ocak'ta başladı. 26 Ocak Perşembe akşamı regaib kandili idrak edildi. Pek çok kişi ise 'Miraç kandili ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 21:31:00 -
Miraç kandiline kaç gün var? Hangi kandil ne zaman 2023

Ramazan ayının habercisi üç aylar, recep ayıyla başladı. Pek çok kişi miraç kandiline ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, bu sene hangi kandil ne zaman?

Miraç kandiline kaç gün var? Hangi kandil ne zaman 2023

Recep ayı 22 Ocak Pazar gecesi başladı. 26 Ocak Perşembe akşamı ise regaib kandili idrak edildi. Recep ayının 26.gününde miraç kandili idrak edilecek. Miraç kandili 17 Şubat Perşembe'ye dent geliyor.

Şaban ayı 21 Şubat 2023'te başlayacak. 6 Mart 2023'te Berat kandili idrak edilecek.

Mübarek ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. Kadir gecesi ise 17 Nisan 2023'e denk gelecek. Bu sene ramazan bayramı 21 Nisan, 22 Nisan, 23 Nisan tarihlerine denk gelecek.

Kurban bayramı 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek.

Hicri yılbaşı muharrem ayı 19 Temmuz'da başlayacak ve 28 Temmuz'da aşure günü olarak idrak edilecek.

2023 yılının son kandili ise 26 Eylül 2023'te Mevlid kandili olacak.

Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman tutulur? Bu ay Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulacak?
Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman tutulur? Bu ay Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulacak?

İSLAM

Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman tutulur? Bu ay Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulacak?

Vefat eden anne babaya gönderilecek ameller nedir?
Vefat eden anne babaya gönderilecek ameller nedir?

İSLAM

Vefat eden anne babaya gönderilecek ameller nedir?

Hıfz namazı nasıl kılınır? Hıfz namazı duası nasıl okunur?
Hıfz namazı nasıl kılınır? Hıfz namazı duası nasıl okunur?

İSLAM

Hıfz namazı nasıl kılınır? Hıfz namazı duası nasıl okunur?

Vefat eden anne babaya gönderilecek ameller nedir?
Vefat eden anne babaya gönderilecek ameller nedir?

İSLAM

Vefat eden anne babaya gönderilecek ameller nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23