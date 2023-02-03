Ramazan ayının habercisi üç aylar, recep ayıyla başladı. Pek çok kişi miraç kandiline ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, bu sene hangi kandil ne zaman?

Miraç kandiline kaç gün var? Hangi kandil ne zaman 2023

Recep ayı 22 Ocak Pazar gecesi başladı. 26 Ocak Perşembe akşamı ise regaib kandili idrak edildi. Recep ayının 26.gününde miraç kandili idrak edilecek. Miraç kandili 17 Şubat Perşembe'ye dent geliyor.

Şaban ayı 21 Şubat 2023'te başlayacak. 6 Mart 2023'te Berat kandili idrak edilecek.

Mübarek ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. Kadir gecesi ise 17 Nisan 2023'e denk gelecek. Bu sene ramazan bayramı 21 Nisan, 22 Nisan, 23 Nisan tarihlerine denk gelecek.

Kurban bayramı 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek.

Hicri yılbaşı muharrem ayı 19 Temmuz'da başlayacak ve 28 Temmuz'da aşure günü olarak idrak edilecek.

2023 yılının son kandili ise 26 Eylül 2023'te Mevlid kandili olacak.