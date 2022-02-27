Mübarek miraç kandiliyle birlikte pek çok kişi ‘Miraç kandili ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bir sonraki kandil ne zaman?

Miraç kandilinden sonra hangi kandil var?

Mübarek miraç kandili, recep ayının 27.gecesinde yani 27 Şubat Pazar günü idrak ediliyor. 4 Mart'ta ise şaban ayı başlayacak. Pek çok kişi ise bir sonraki kandilinin ne zamana geleceğini araştırıyor. Şaban ayının 14.günü beraat kandili idrak edilecek. 2022 yılında berat kandili 17 Mart'a denk gelecek.

Berat kandilinin önemi nedir?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının on beşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle “Leyle-i Mübâreke” denir, Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk” vesîka gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;

“Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim'

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.

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