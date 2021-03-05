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İSLAM Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?
İSLAM

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. Miraç Kandili, İslam alemi için en mübarek günlerden biridir. Miraç Kandilinde oruç tutulur mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:08:00 -
Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Miraç Kandili bu yıl 10 Mart'ta idrak edilecek. Miraç kandili yaklaşırken vatandaşlar Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu yapılacağı merak ediyor. Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Oruç tutanlar nasıl niyet etmeli?

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

İslam inancına göre bu mübarek günde Hz. Muhammet Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Her yıl islam alemi bu mübarek günlerde ibadetlerini yerine getirerek iman ediyor.

Din alimleri, Miraç Kandili gecesinde Müslümanların kaza namazları varsa onları kılmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af dilemeliler. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır.

 

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