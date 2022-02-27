Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt dağıtmanın sebebi nedir? İşte anlamı ve süte okunacak dua

27 Şubat Pazar günü idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerşn yanı sıra Hz. Muhammed'in (s.a.v) sünnetlerini yerine getirmek istiyor.

Miraç Kandili'nde ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve her sene kutlanan Miraç Kandili'nde neden süt dağıtıldığı vatandaşların merak ettiği konulardan biri oldu.

Miraç Kandili'nde neden süt içilir ve ikram edilir?

Miraç kandilinde süt içmek ve ikram ekmek, Miraç gecesinin gelenekleri arasında yer alıyor. Peki Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı ve süte okunacak dualar...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NEDEN SÜT İÇİLİR?

Miraç Kandili'nde süt içmenin anlamı, şu şekilde açıklanmaktadır:

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz.Cebrail tarafından Peygamberimize biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamberimiz'in bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Hz. Peygamber'in Mescid-i Aksa'da peygamberlere namaz kıldırdığını ve Hz. Musa'nın kabrinde namaz kıldığını gördüğüne dair rivayetler vardır. (bk. İbn Kesir; Hazin, İsra 17/1. ayetinin tefsiri)

Peygamberimiz'in bütün peygamberlere imam olarak onlara namaz kıldırması, onun, bütün peygamberlerin şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyor. (bk. Nursi, Sözler, s. 525)

Bu nedenle Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.

SÜTE OKUNACAK DUALAR

Peygamber Efendimiz sütü severdi ve şöyle buyururdu:

"Yüce Allah bir kişiye süt ikram ederse, o kimse sütü içeceği zaman; Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum. Sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim, etinden sakınınız, zira sütü devadır, ancak eti bazen dert olabilir."

Miraç kandilinde süt içecekler için bir hadis-i şerifte, "Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin." tavsiyesi verilir.

"Sizden biriniz yemek yerse şöyle desin: Allah'ım, bize ondan daha hayırlısını yedir, bize ondan daha hayırlısını yedir, eğer kendisine süt içirilirse: Allah'ım bunda bize mübarek kıl, desin. ve bize ondan bir parça ekle, çünkü ondan bir tane yoktur."Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321).

Miraç kandili'nde süt dağıtmanın sebebi nedir?

HZ. Muhammed (SAV) şöyle buyurdu:

"Yüce Allah bir kişiye süt ikram ederse, o kimse sütü içeceği zaman; Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum. Sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim, etinden sakınınız, zira sütü devadır, ancak eti bazen dert olabilir."

Miraç kandilinde süt içecek vatandaşlar için bir hadis-i şerifte, "Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin." tavsiyesi verilir.

"Sizden biriniz yemek yerse şöyle desin: Allah'ım, bize ondan daha hayırlısını yedir, bize ondan daha hayırlısını yedir, eğer kendisine süt içirilirse: Allah'ım bunda bize mübarek kıl, desin. ve bize ondan bir parça ekle, çünkü ondan bir tane yoktur.'Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321)."

Miraç kandili nedir? Miraç ne demek?

"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

TDK'ya göre miraç kelimesinin anlamı

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüklerine göre Miraç kelimesinin anlamı "Göğe Çıkma" olarak kabul edilir.