Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Türkiye’nin beklediği yılın ikinci kandili: Bir Miraç Kandili daha! Tarihi hakkında bildiri

Diyanet kandil günleri takvimi gündemde. İslam alemi yılın ikinci kandil gecesine hazırlanıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme hadisesiyle birleştirilen 2024 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek belli oldu. Şimdiden ibadet planları yapılıyor.

Miraç Kandili 2024 tarihi Hicri takvime göre Diyanet tarafından duyuruldu. Müslümanların ibadetle dolu geçireceği bu özel gece sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kelimesinden gelen 'miraç' kelimesi ile adlandırılıyor. Hz. Muhammed'in Allah katına çıkışını ifade eden bu özel günü kaçırmak istemeyenler kandil ne zaman, hangi güne denk geliyor sorularını gündeme aldı. İşte, yanıtlar...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, bu sene 6 Şubat Salı günü idrak edilecek.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

ÖNE ÇIKAN VİDEO

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

1 Recep: 12 Ocak Cuma

1 Şaban: 11 Şubat 11 Şubat Pazar

1 Ramazan: 11 Mart Pazartesi

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. sabah'a göre: Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir.