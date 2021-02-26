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İSLAM Miraç kandili ne zaman 2021? Miraç kandili hangi gün?
İSLAM

Miraç kandili ne zaman 2021? Miraç kandili hangi gün?

Miraç kandili hangi güne denk geliyor? 13 Şubat Cumartesi günü üç aylar başladı. 18 Şubat 2021’de ise Regaip kandili idrak edildi. Pek çok kişi miraç kandiline ne kadar kaldığını araştırıyor. Miraç kandili ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 13:56:00 -
Miraç kandili ne zaman 2021? Miraç kandili hangi gün?

Mübarek üç aylarla birlikte vatandaşlar kandillerin hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Recep ayının 27. Gecesi idrak edilen miraç kandilinin 2021 yılında hangi güne denk geldiği merak konusu. Miraç kandili ne zaman 2021?

Miraç kandili ne zaman 2021? Miraç kandili hangi gün?

Pek çok kişi miraç kandilinin ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Miraç kandili recep ayının 27. Günü idrak ediliyor. Miraç kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

İsra ve Miraç hâdisesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır.

2021 dini günler

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                    RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                      KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

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