Mübarek üç aylarla birlikte vatandaşlar kandillerin hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Recep ayının 27. Gecesi idrak edilen miraç kandilinin 2021 yılında hangi güne denk geldiği merak konusu. Miraç kandili ne zaman 2021?

Miraç kandili ne zaman 2021? Miraç kandili hangi gün?

Pek çok kişi miraç kandilinin ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Miraç kandili recep ayının 27. Günü idrak ediliyor. Miraç kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

İsra ve Miraç hâdisesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır.

2021 dini günler

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27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ

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13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

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15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021 AREFE

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23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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