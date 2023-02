Miraç Gece'miz mübarek olsun! İşte bugüne dair bilinmesi gerekenler

yeniakit.com.tr Muhammet Seyfullah Maden

“Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.”¹

Yüceler yücesi Allah’ın (azze ve celle) efendimiz Muhammed Mustafa’ya (aleyhisselatu vesselam) bahşettiği en büyük mucize Miraç mucizesidir.

Recep ayının 27. gecesinde efendimiz Muhammed Mustafa (aleyhisselatu vesselam), Yüce Allah’ın (ﷻ) davetiyle, Cebrail aleyhisselamın rehberliğinde, sıcak yatağından kalkarak burak üstünde Mescid-i Aksâ’ya gitmiş, oradan da semaya yükselmiş, hiçbir beşerin karşılaşamayacağı güzelliklerle karşılaşmıştır.

Bu gecede efendimiz Hz. Muhammed (ﷺ) Yüce Mevlâ (ﷻ) ile görüşmüş², Cebrail aleyhisselam vasıtası olmadan direkt Allah (ﷻ) kelamını dinlemiş, öyle ki Allah (ﷻ) ile efendimizin arasındaki mesafe bir yay kadar kısalmış³, bize 5 vakit namaz farizasını üstlenmiş⁴, cenneti, cehennemi görmüş, peygamberânı zişan efendilerimizle (aleyhimüsselam) görüşmüş, onlara namaz kıldırmış⁵, hepsinin imamı olarak büyük bir şerefe nail olmuştur.

Miraç gecesi efendimizin (ﷺ) en büyük mucizesi, Mevla’nın (ﷻ) cemaliyle müşerref olmasıdır. Taberî, müfessirlerin, efendimizle (ﷺ) Allah’ın (ﷻ) görüşmesini yorumlarken, “Kalp gözüyle gördü” dediklerini aktarır. Bir hadis-i şeriflerinde efendimiz (ﷺ) “Ben, yüce Rabbimi gördüm!” buyurmuştur.⁶ Bir diğer rivayete göre ise, “Bir nûr gördüm” demişlerdir.⁷

Miraç Gecesi efendimize verilenler

Miraç Gecesi’nde Allah celle ve âlâ, efendimiz aleyhisselama 5 vakit namazı emretti.

Bakara sûresinin son iki ayet-i kerimesi (Amenerrasulü) verildi.

Bir rivayete göre, Allah’ın resulüne (ﷺ) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara sûresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi.

Miraç Gecesi ibadetleri

Miraç gecesine has bir ibadet bulunmamaktadır. Ancak gündüz vaktini oruçlu geçirmek ve gecesinde varsa kaza namazlarını kılmak, yoksa nafile ibadet ve zikirle meşgul olmak tavsiye edilmiştir.

Osman Nuri Topbaş hoca efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu efendinin (k.s.) şu namazı tavsiye ettiğini aktarır:

"Receb-i Şerîf’in yirmiyedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Miraç’ta on iki rekat nafile namaz kılınması müstahsen görülmüştür. Her rekatta Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek’atda bir selâm vermeli ve sonra yüz kere: “Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.” Sonra yüz kere istiğfar, yüz kere salavat ve kişinin istediği gibi dua..."

Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz ruhları için dua etmeyi unutmamak gerekir. Halen enkaz altından canlı insanların çıkarıldığı göz önünde bulundurularak, kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza dayanma gücü, onları arayan ekiplere kolaylık ve aranan kişilerin yakınlarına sabır vermesi için de yaratıcımıza dua etmemiz gerekir. Yaralanan ve şifa bekleyen vatandaşlarımıza da, Mevlamızın Şâfi ismi şerifi ile şifa dilemek boynumuzun borcudur. Allah azze ve celle, bu mübarek geceyi hakkıyla eda eden salih kullarından eylesin. Amin.

