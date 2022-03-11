Mir kart nedir? Türkiye’de mir kart kullanan bankalar hangileri?

Rusya Merkez Bankası, Mir kartıyla nakit para işlemi yapılabilecek ülkeler arasında Türkiye'yi de gösterdi. Mir kartlarıyla işlem yapılabileceği ülkeler arasında Vietnam, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Ermenistan, Abhazya ve Güney Osetya gösterildi.

Türkiye’de mir kart hangi bankalarda var?

Rusya Merkez Bankası’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye’de Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank’ın Mir kartlarını kabul ettiği kaydedildi.

MİR nedir ne anlama gelir?

Mir, Rusça'da “ Dünya” veya “Barış” anlamı gelir. MIR, Rus teknolojileri ile hayata geçirilmiş, hem Rus hem uluslararası güvenlik standartlarını yerel olarak ödeme yapılabilir. İşlevi, tüm standart işlemciler; yani kartla ödeme, karta para yükleme. Rus ulusal ödeme sistemi olan NSPK JSC 23 Temmuz 2014'te kuruldu. Hisselerinin Rusya Federasyonu Merkez Bankası'na aittir. Bu şirket MIR Ulusal Ödeme Sistemi'nin işletmecisidir.

Mir kart nedir?

MIR, Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan bir ödeme sistemidir ve ABD izleme Visa, MasterCard ve PayPal Ödeme Sistemlerine Rus alternatiftir. ABD bölüm bölümü ile 2014 yılından itibaren 69, fazla MİR bölümü Rus bankaları tarafından yayınlanmıştır. Türkiye İş Bankası, MIR markalı kartlar tüm Bankamatiklerinde ve üye iş yerlerinde kabul eden Türkiye'deki ilk banka oldu. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank’t Mir kartını kullanan bankalardan.