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Mir Celal’in 110. yılı anısına dergi

Avrasya Yazarlar Birliği`nce yayınlanan Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyatı Dergisi'nin 143’ncü sayısındaMir Celal'in anısına edebi yazıları yayınlandı.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:09
Mir Celal’in 110. yılı anısına dergi

Yeni Akit  Ankara

Avrasya Yazarlar Birliği`nce yayınlanan Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyatı Dergisi'nin 143’ncü sayısı yayınlandı. Derginin bu sayısında Milli Meclis Milletvekili, Azerbaycan'da Atatürk Merkezi Müdürü, akademik Nizami Ceferov`un, İrevan Devlet Azerbaycan Dram Tiyatrosu Müdürü İftihar Piriyev`in, Filoloji bilimleri doktoru Almas Ulvi`nin, Atatürk Merkezi Şube Müdürü, şair-yazar Ekber Goşalı`nın, eleştirmen, filoloji bilimleri doktoru Vagif Yusifli`nin, Azerbaycan Devlet Pedagojik Üniversitesi Azerbaycan Edebiyatı Tarihi kürsüsü profesörü Tayyar Salamoğlu`nun, şaire-gazeteci Şahane Müşfig`in Mir Celal'in anısına edebi yazıları yayınlandı. Ayrıca, Mir Celal'ın iki hikâyesi Türkçe`ye uyarlanarak sunuldu. Dergi Avrasya Yazarlar Birliği ve Türkiye Ankara merkezli “Buta” Azerbaycan Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği'nin işbirliği sayesinde ışık yüzü gördü. Yazıları, derneğin çalışanı Oktay Hacımusalı yayına hazırladı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:09
  1. Ankara
  2. Avrasya Yazarlar Birliği
  3. Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyatı Dergisi
  4. Mir Celal
  5. “Buta” Azerbaycan Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği
  6. Oktay Hacımusalı
  7. Atatürk Merkezi

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