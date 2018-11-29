Mir Celal’in 110. yılı anısına dergi

Yeni Akit Ankara

Avrasya Yazarlar Birliği`nce yayınlanan Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyatı Dergisi'nin 143’ncü sayısı yayınlandı. Derginin bu sayısında Milli Meclis Milletvekili, Azerbaycan'da Atatürk Merkezi Müdürü, akademik Nizami Ceferov`un, İrevan Devlet Azerbaycan Dram Tiyatrosu Müdürü İftihar Piriyev`in, Filoloji bilimleri doktoru Almas Ulvi`nin, Atatürk Merkezi Şube Müdürü, şair-yazar Ekber Goşalı`nın, eleştirmen, filoloji bilimleri doktoru Vagif Yusifli`nin, Azerbaycan Devlet Pedagojik Üniversitesi Azerbaycan Edebiyatı Tarihi kürsüsü profesörü Tayyar Salamoğlu`nun, şaire-gazeteci Şahane Müşfig`in Mir Celal'in anısına edebi yazıları yayınlandı. Ayrıca, Mir Celal'ın iki hikâyesi Türkçe`ye uyarlanarak sunuldu. Dergi Avrasya Yazarlar Birliği ve Türkiye Ankara merkezli “Buta” Azerbaycan Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği'nin işbirliği sayesinde ışık yüzü gördü. Yazıları, derneğin çalışanı Oktay Hacımusalı yayına hazırladı.