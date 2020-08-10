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Dünya

Minsk'te çatışmalar devam ediyor! Polis bomba bile kullanıyor

Belarus'ta pazar günü yapılan şaibeli seçimleri Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanması sonrası başkent Minsk'te muhalifler sokaklara çıktı. Polis göstericilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 01:29:00 - 2020-08-10 01:32:01

Belarus’un başkenti Minsk’te polis ve Lukaşenko göstericiler arasında çatışma yaşanıyor. Güvenlik güçleri ses bombası ve plastik mermi ile müdahale ediyor. Muhalefet ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde usülsüzlük yapıldığını iddia ediyor.

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