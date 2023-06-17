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Dünya Minnihanov, Aliyev'le görüştü
Dünya

Minnihanov, Aliyev'le görüştü

Yeniakit Publisher
2023-06-17 16:17:00 -
Minnihanov, Aliyev'le görüştü

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov, Zengilan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Minnihanov, Zengilan Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu ve Zengilanlı yetkililerce karşılandı. Buradan Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerde kurduğu ilk yerleşim birimi olan Ağalı köyüne geçen Minnihanov, Aliyev'le bir araya geldi.

Aliyev, Minnihanov'u Azerbaycan'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işgalden kurtarılan bölgelerde Tataristan'ın yaptığı yatırımlar dolayısıyla teşekkür etti.

Tataristan ve Azerbaycan halklarının yüzyıllardır dostluk ve kardeşlik ilişkileri içerisinde bulunduğunu belirten Aliyev, bu ilişkilerin Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağladığını söyledi.

Minnihanov da Azerbaycanlıların ve Tatarların dil ve tarih açısından çok yakın olduğunu söyledi.
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Aliyev'in Ağalı köyündeki vatandaşlarla sohbetinde tüm konuşmaları anladığını belirten Minnihanov, "Bugün inşası devam eden camiyi ziyaret ettik. Tüm bunlar bize çok yakın ve tüm bunlar bizi daha da yakınlaştırıyor. İlk Cumhurbaşkanımız Mintimer Şaymiyev, Tataristan'ın yakın dostu Haydar Aliyev ilişkilerimize sağlam temel atmış." şeklinde konuştu.

Ağalı köyünü dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Aliyev ve Minnihanov, Cebrayıl iline geçerek Araz Vadisi Ekonomik Bölgesi Sanayi Parkı'nda Tataristan ve Azerbaycan'ın ortak sermayesi ile yapılan, kamyon ile tarım makinelerine bakım hizmeti gösterecek "Auto Leasing Azerbaycan" şirketinin açılışını yaptı.

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