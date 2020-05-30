Minneapolis nerededir? Minneapolis neden gündemde?

Minneapolis nerededir?

Minneapolis, ABD’nin Orta Batı Bölgesi’nde, Minnesota eyaleti içinde yer alan bir kenttir. Doğusunda olan ve yan komşu olan St. Paul kenti ile birlikte, Twin Cities olarak bilinir. Yaklaşık 395 bin nüfusu ile eyaletin en büyük şehirlerinden biridir.

Minneapolis neden gündemde?

Minnesota eyaletindeki Minneapolis'te siyah ABD vatandaşı George Floyd'un gözaltına alınırken soluksuz bırakılarak öldüğü olayda bir polis memuru tutuklandı. Floyd'un boğazına diziyle bastıran polis memuru "üçüncü derece cinayet"le suçlanıyor.

Beyaz polis memuru Derek Chauvin, George Floyd'un öldüğü olayın ardından görevden alınan dört polisten biriydi. Hennepin savcısı Mike Freeman, düzenlediği basın toplantısında, polis memurunun üçüncü derece cinayetle ve taksirle adam öldürmekle suçlandığını açıkladı. Savcı daha sonra başka suçlamaların da getirilebileceğini söyledi.

Floyd'un nefessiz bırakıldığı olay sırasında orada bulunan diğer üç polis memuruna yönelik suçlama getirilip getirilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Beyaz polis memuru Derek Chauvin'in tutuklanarak üçüncü derece cinayetle cinayet ve taksirle adam öldürmekten suçlanması, Minneapolis'te Perşembe gecesi karakolun ateşe verildiği ve protestoların şiddetlendiği olayların ardından geldi.

Adalet Bakanı William Barr da George Floyd'un ölümüyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Floyd'un gözaltına alınırken nefessiz bırakıldığı anları gösteren görüntüler için "son derece rahatsız edici ve yürek parçalayıcı" ifadelerini kullanan William Barr, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere Adalet Bakanlığı'nın da ayrı ve bağımsız bir soruşturma yürüttüğünün altını çizdi. Soruşturmada olayda federal sivil hakların ihlal edilip edilmediğinin tespit edileceğini belirtti.