Miniklerin ilk oruç heyecanı! Pendik’te "Tekne Orucu" geleneği gönülleri fethetti!

Pendik Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Tekne Orucu" etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yüzlerce çocuk, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamanın mutluluğunu tattı.

Etkinlik, Hz. Ömer Camii’nde düzenlendi. Aileleriyle birlikte camiye gelen minikler, tekne orucu geleneğini yerine getirmenin heyecanını yaşadı. Çocuklara özel kurulan iftar sofralarında dualar edildi, oruçlar hep birlikte açıldı.

Programda Nasreddin Hoca ile Karagöz-Hacivat maskotları çocuklarla buluşarak eğlenceli anlar yaşattı. Miniklerin neşesi ve yüzlerindeki tebessüm etkinliğe damga vurdu. İftarın ardından çocuklara hediye çantaları takdim edildi.

Çocuklarının Ramazan bilincini küçük yaşta öğrenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler, organizasyondan dolayı Pendik Belediyesi’ne teşekkür etti. Hem manevi hem de sosyal anlamda dolu dolu geçen etkinlik, Pendik’te Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.