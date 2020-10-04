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Aktüel Miniklerden hayvan bakımevine anlamlı ziyaret
Aktüel

Miniklerden hayvan bakımevine anlamlı ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:24:25 -
Miniklerden hayvan bakımevine anlamlı ziyaret

SAKARYA (AA) - Minik öğrenciler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kapılarını minik ziyaretçilerine açtı.

Bu kapsamda Bahçelievler Gazi İlkokulu'nun minik öğrencileri de hayvan bakımevini ziyaret etti.

Hayvanlarla yakından ilgilenen öğrencilere görevli veteriner hekimler bakımevinde yapılan çalışmaları anlattı.

Hayvanlara acil yardım gerektiğinde hangi numaraların aranabileceğini de öğrenen minik hayvanseverlere, mama kabı ve mama hediye edildi.

Sokak hayvanlarına büyük ilgi gösteren çocuklar köpek yavrularıyla doyasıya oynadı.

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