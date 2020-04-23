  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Miniklerden ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Van’ın Edremit İlçe Müftülüğü Erdemkent 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencileri, kumbaralarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı.

2020-04-23 11:33:52 -
Miniklerden ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Van’ın Edremit İlçe Müftülüğü Erdemkent 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencileri, kumbaralarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı.


Korona virüs salgınından etkilenen ailelere destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ise "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla destek verdiği yardım kampanyasına destek devam ediyor. Edremit’te Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmak isteyen Erdemkent 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencileri de kumbaralarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak için Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim ettiler.


Miniklerin biriktirdiği harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamaları ile ilgili açıklama yapan İlçe Müftüsü Murat Karayiğit, bu anlamlı bağıştan dolayı minikleri ve ailelerini tebrik ederek, "Yaşları küçük ama kalpleri kocaman bir geleceğimiz var bizim. Bu bağışlar gösteriyor ki geleceğimiz umut vaad ediyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı