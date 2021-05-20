Minikler Filistinli kardeşleri için kapı kapı dolaşıp yardım topladı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir grup küçük kız, siyonist rejimin saldırdığı Filistinliler için ev ev gezerek yardım talebinde bulundu.

Televizyon ve internette Filistinlilerin harap olmuş evlerini, yaralanmış kadın ve çocukları gören minikler, Filistin'deki kardeşlerinin içler acısı hallerini gördükçe yüreklerinin yandığını ve bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını düşünüp birlikte evleri dolaşıp yardım toplamaya karar verdiklerini söyledi.

Başlattıkları yardım çalışması hakkında konuşan Mevasu Aslan, "Filistindeki kardeşlerimizin durumlarını görünce yüreğimiz acıyor. Kardeşim ve arkadaşlarımla beraber siteyi dolaşıp para topladık. Topladığımız paraları Filistin'e ulaştırmak üzere Umut Kervanı'na götüreceğiz." dedi.

Yaptıkları yardım çalışmasında sadece Allah rızasını gözettiklerini ifade eden Aslan, "Oradaki çocukları görünce üzülüyoruz. Peygamberimizin 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' hadisi gereğince Filistinlilere yardımcı olmak istedik. Bize bu konuda yardımcı olan komşularımıza teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşlarımızın da benzer çalışmalar yapmalarını istiyoruz."