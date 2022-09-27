Minikler Efendimiz'i (SAV) çok sevdi! "Tay" haftanın en çok izleneni oldu

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TRT ortak yapımı yerli animasyon filmi Tay, haftanın en çok izleneni oldu.

Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) İslam tarihinin dönüm noktası olan “Hicret” yolculuğu anılarıyla heyecan dolu bir hikâyeyi beyaz perdeye aktaran Tay, 23 Eylül'de vizyona girdi.

Haftanın en çok izleneni oldu!

Animasyon film, hafta sonu 80 bin 546 gişeye ulaşarak, en çok izlenen film oldu.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hayatındaki en önemli olaylardan biri olan Hicret’i konu edinen 3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tadındaki anlatımıyla özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakârlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara Peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.