  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Minik Zeynep’in park hayalini polis gerçekleştirdi

Nevşehir’de 3 yaşındaki minik Zeynep, evde çok sıkıldığını artık parka gitmek istediğini anlatan bir video çekmesinin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zeynep’in bu isteği yerine getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:45:59 -
Minik Zeynep’in park hayalini polis gerçekleştirdi

Nevşehir’de 3 yaşındaki minik Zeynep, evde çok sıkıldığını artık parka gitmek istediğini anlatan bir video çekmesinin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zeynep’in bu isteği yerine getirildi.


Korona virüs salgını nedeniyle evde dışarı çıkamayan ve evde çok sıkıldığını artık parka gitmek istediğini anlatan bir video çeken 3 yaşındaki Zeynep İblikli’ye polis ekipleri sürpriz yaptı. Minik Zeynep’in bu isteğini geri çevirmeyen İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay tarafından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Zeynep’in evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Zeynep’e çeşitli hediyeler veren polis memurları daha sonra ise polis aracı ile Zeynep’i hayalini kurduğu parka götürdü.


Polis abla ve abileri tarafından parka götürülen minik Zeynep burada doyasıya eğlenirken minik Zeynep’e polis memurları da eşlik etmesi ortaya renkli görüntüler çıkarttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı