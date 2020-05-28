Minik Zeynep’in park hayalini polis gerçekleştirdi

Nevşehir’de 3 yaşındaki minik Zeynep, evde çok sıkıldığını artık parka gitmek istediğini anlatan bir video çekmesinin ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zeynep’in bu isteği yerine getirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle evde dışarı çıkamayan ve evde çok sıkıldığını artık parka gitmek istediğini anlatan bir video çeken 3 yaşındaki Zeynep İblikli’ye polis ekipleri sürpriz yaptı. Minik Zeynep’in bu isteğini geri çevirmeyen İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay tarafından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Zeynep’in evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Zeynep’e çeşitli hediyeler veren polis memurları daha sonra ise polis aracı ile Zeynep’i hayalini kurduğu parka götürdü.

Polis abla ve abileri tarafından parka götürülen minik Zeynep burada doyasıya eğlenirken minik Zeynep’e polis memurları da eşlik etmesi ortaya renkli görüntüler çıkarttı.