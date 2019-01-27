0553 313 94 23

Minik yüreğin yeni ayakkabı sevinci! O gülümsedi, izleyenler ağladı...

Konya'da yardım faaliyetleri yürüten Oyuncaksız Çocuk Hareketi üyesi bir yardımseverin, gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında bir çocuğun ayağına giydirdiği ayakkabı ile sevindirmesi, izleyenleri duygulandırdı. Ayağına yeni ayakkabı giydirilen çocuğun etrafına gülücükler saçması izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

27 Ocak 2019 Pazar 21:29

Konya'da faaliyet gösteren Oyuncaksız Çocuklar İçin adlı sivil toplum kuruluşu, minik yürekleri sevindirmeye devam ediyor.

Hayırsever insanların bir araya gelerek oluşturduğu hareket, maddi durumu yetersiz ailelerin yanında, göçmen çocuklarına da umut oluyor.

Gerçekleştirdiği organizasyonlarla büyük takdir toplayan oluşum, daha geniş çapta yardımlar yapmayı hedefliyor.

Yardımsever Konya halkının destekleriyle yürütülen Oyuncaksız Çocuklar İçin hareketine 0507 237 88 83 numaralı telefonla ulaşılabiliyor.

Bir çocuğun yüzünü güldüren anlar izleyenleri ağlattı

Oyuncaksız Çocuk İçin hareketi üyesi bir yardımseverin, Konya'da gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında bir çocuğu ayağına giydirdiği yeni ayakkabı ile sevindirmesi, izleyenleri duygulandırdı.

Ayağına yeni ayakkabı giydirilen masum miniğin etrafına gülücükler saçması izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 21:29
  1. Konya
  2. Oyuncaksız Çocuk İçin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin'de yeni hükümet kurma sinyalleri
    1. Filistin'de yeni hükümet kurma..
    2. Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı:..
    3. İnfaz koruma memuru, başından vurulmuş..
    4. "Kömür santrallerinin kapatılması..
    5. Antalya'da elektrik arızaları giderildi
    6. Minibüs çarpan bisiklet sürücüsü yola..
    7. Kemal Deniz Bozkurt kimdir nereli ve..
    8. Danimarka hentbolda dünya şampiyonu
    9. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım,..
    10. Sarıyer'de piknik tüpü bomba gibi..
    11. Otomobil yoldan çıkıp ormana girdi: 2..
    12. Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor..
    13. CHP ve İYİ Parti anlaştı! O ilde..
    14. İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    15. Bakan Soylu açıklamıştı! Tarihi..
    16. Minik yüreğin yeni ayakkabı sevinci! O..
    17. Ve görüntüler ortaya çıktı! Cumhuriyet..
    18. Fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 8..
    19. Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu
    20. Crystal Palace, kupada Tottenham'ı eledi
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı