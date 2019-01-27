Minik yüreğin yeni ayakkabı sevinci! O gülümsedi, izleyenler ağladı... Konya'da yardım faaliyetleri yürüten Oyuncaksız Çocuk Hareketi üyesi bir yardımseverin, gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında bir çocuğun ayağına giydirdiği ayakkabı ile sevindirmesi, izleyenleri duygulandırdı. Ayağına yeni ayakkabı giydirilen çocuğun etrafına gülücükler saçması izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Konya'da faaliyet gösteren Oyuncaksız Çocuklar İçin adlı sivil toplum kuruluşu, minik yürekleri sevindirmeye devam ediyor. Hayırsever insanların bir araya gelerek oluşturduğu hareket, maddi durumu yetersiz ailelerin yanında, göçmen çocuklarına da umut oluyor. Gerçekleştirdiği organizasyonlarla büyük takdir toplayan oluşum, daha geniş çapta yardımlar yapmayı hedefliyor. Yardımsever Konya halkının destekleriyle yürütülen Oyuncaksız Çocuklar İçin hareketine 0507 237 88 83 numaralı telefonla ulaşılabiliyor. Bir çocuğun yüzünü güldüren anlar izleyenleri ağlattı Oyuncaksız Çocuk İçin hareketi üyesi bir yardımseverin, Konya'da gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında bir çocuğu ayağına giydirdiği yeni ayakkabı ile sevindirmesi, izleyenleri duygulandırdı. Ayağına yeni ayakkabı giydirilen masum miniğin etrafına gülücükler saçması izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

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