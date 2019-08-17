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Minik taraftarların vali babası

Sivas Valisi Salih Ayhan, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Minik Yiğidolar takımlarına sahip çıkıyor” projesi ile hayatlarında hiç maç izlememiş 13 bin çocuğu stadyumla tanıştırdı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45
Minik taraftarların vali babası

Sivas Valisi Salih Ayhan, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Minik Yiğidolar takımlarına sahip çıkıyor” projesi ile hayatlarında hiç maç izlememiş 13 bin çocuğu stadyumla tanıştırdı.


Sivas Valisi Salih Ayhan geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği bu proje ile Sivas’ta özellikle köylerde yaşayan ve hayatlarında hiç maç izlememiş olan 13 bin çocuğu stadyumla tanıştırarak miniklerin “Vali babası” oldu. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl 13 bir çocuk farklı haftalarda köylerinden alınarak Sivas’a taşındı. Sivasspor atkısı hediye edilen çocuklar, ilk önce müzeleri gezdi, Sivas köftesi yedi, vali Salih Ayhan’ı makamında ziyaret ettikten sonra Sivasspor’un o hata oynadığı maçını tribünde vali Ayhan ile birlikteizleme imkanı buldu. Proje ile bir çok çocuk hayatlarında ilk kez maç izledi, ilk kez bir vali ile tanıştı ve bazı çocuklar ise ilk kez Sivas şehir merkezini gördü.



Bu yıl hedef 10 bin çocuk


Ayhan geçtiğimiz yıl uygulanan ve özellikle çocuklar tarafından beğenilen bu projeyi bu yıl da hayata geçirdi. Sezonun ilk haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı izlemeleri için 600 çocuk köylerinden alınarak Sivas’a taşındı. Müzeleri gezdikten sonra Sivas köftesi yiyen çocuklar, ardından da Vali Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Valilik binası önünde toplanan çocuklar, “Vali baba bize el salla” şeklinde sloganlar attı. 600 çocuğun ziyareti ile valilik makamı adeta okul bahçesine dönüştü. Ayhan minik misafirlerine kendi elleriyle çikolata ikram etti. Sorularını yanıtladı. Toplu fotoğraf çekimi sonrası maçı izlemek üzere 4 Eylül Stadyumuna geçildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45
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