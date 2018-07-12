Minik Oğuz'un annesinden yürek yakan paylaşım

Uzunköprü ilçesindeki yakınlarını ziyaret eden bankacı Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda, İstanbul'a dönmek için Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, 12703 No'lu yolcu trenine bindi.

Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba- oğul hayatını kaybetti. Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda için dün ikindi vakti Uzunköprü Muradiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ANNESİ PAYLAŞIM YAPTI

Hayalinin Barcelona'da futbol oynamak olduğu öğrenilen Oğuz Arda'nın annesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla okuyan herkesi hüzne boğdu.

İletisine "Sen benden gideli kaç gün oldu bilmiyorum" diye başlayan acılı anne, "Gelmedin" diyerek oğluna son bir kez seslendi.