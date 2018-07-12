0553 313 94 23

Minik Oğuz'un annesinden yürek yakan paylaşım

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi yürek yakan bir paylaşımda bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:45
Minik Oğuz'un annesinden yürek yakan paylaşım

Uzunköprü ilçesindeki yakınlarını ziyaret eden bankacı Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda, İstanbul'a dönmek için Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, 12703 No'lu yolcu trenine bindi.

Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba- oğul hayatını kaybetti. Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda için dün ikindi vakti Uzunköprü Muradiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ANNESİ PAYLAŞIM YAPTI

Hayalinin Barcelona'da futbol oynamak olduğu öğrenilen Oğuz Arda'nın annesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla okuyan herkesi hüzne boğdu.

İletisine "Sen benden gideli kaç gün oldu bilmiyorum" diye başlayan acılı anne, "Gelmedin" diyerek oğluna son bir kez seslendi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:45
  1. İstanbul
  2. anne
  3. tren kazası
  4. Tekirdağ
  5. Çorlu
  6. Oğuz Arda Sel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta terör operasyonu: 16 kişi gözaltında
    1. Şırnak’ta terör operasyonu: 16 kişi..
    2. 2,5 yapraklı çayın ünü sınırları geçti
    3. Trabzonspor'dan Nordin Amrabat hamlesi!
    4. Ronaldo'nun ayrılığı sonrası Real..
    5. İran'da alkol alan gence ağır ceza!..
    6. Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları..
    7. Hindistan'da çelik üretim tesisinde..
    8. Bombaların altında futbol oynayan..
    9. Evi düzenli tutmanın yolları nelerdir?
    10. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı..
    11. Çağın hastalığı: Tükenmişlik sendromu
    12. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    13. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    14. Yeni meclis başkanı belli oldu
    15. Suudilerden skandal karar: 'ABD..
    16. TBMM'de 2. tur sonuçları belli oldu
    17. 60 milyonluk vurgun yapan müteahhit..
    18. Sakız yutmak zararlı mı?
    19. Şırnak'ta 3'ü Fransız 16 PKK'lı..
    20. Rusya'dan AB'ye şok! Süreyi uzattı
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı