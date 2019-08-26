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Minik Mustafa sağlığına Malatya’da kavuştu

İstanbul’da uzun süredir kolundaki kırık nedeniyle tedavi gören ve sonuç alamayan 11 yaşındaki Musa, Malatya’da özel bir hastanede sağlığına kavuştu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:27
Minik Mustafa sağlığına Malatya’da kavuştu

İstanbul’da uzun süredir kolundaki kırık nedeniyle tedavi gören ve sonuç alamayan 11 yaşındaki Musa, Malatya’da özel bir hastanede sağlığına kavuştu.


İstanbul’da yaşayan 11 yaşındaki Musa Bayındır, parkta oyun oynarken yere düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Musa’ya üç ay içinde üç operasyon gerçekleştirildi. Ancak iddiaya göre hastanede enfeksiyon kapan Musa’nın kolu da iyileşmeyince aile hastane arayışına girdi.


Soysal medya üzerinden rastladıkları Malatya’da Gözde Hastanesini bulan aile bunun üzerine Malatya’ya gelerek Ortopedi Op. Dr. Caner Cengiz Turan ile görüştü. Baba Bayram Bayındır, çocuğunun düşmesinden sonra kolunun kırıldığını ve kemiğinin yerinden çıktığını belirterek acil servisine gittiklerini anımsattı. 3 ay içinde 3 kez ameliyat yapıldığını belirten Bayındır, tedavide istenilen sonucu alamayınca yaptıkları araştırma ile Malatya’ya geldiklerini söyledi.


Op. Dr. Caner Cengiz Turan tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile çocuklarının eski sağlığına kavuştuğunu belirten Bayındır, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Yeniden sağlığına kavuşan Musa ise eskiden kalem tutamadığını ancak şimdi sağlık bir şekilde sokakta arkadaşlarıyla top oynadığını söyleyerek Doktor Caner Cengiz Turan’a ve ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:27
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