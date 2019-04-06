Minik Mesut, düştüğü traktörün altında kalarak öldü Sakarya'nın Geyve ilçesinde babasıyla birlikte bahçeye giden 3 yaşındaki küçük Mesut, hareket eden traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Mesut Çetintaş (3), babası tarafından sürücü koltuğunda yalnız bırakıldığı traktörün hareket etmesi sonucu düşerek, lastiğin altında kaldı. Hastaneye kadırılan çocuk, kurtarılamadı.



Olay, dün Geyve Hisarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Fahri Çetintaş, oğlu Mesut Çetintaş'ı yanına alarak bahçesine gitti. Çetintaş, oğlunu traktörün sürücü koltuğuna oturtup, bahçede çalışmaya başladı. Ancak traktör hareket etti. Dengesini kaybeden Mesut, düşerek, lastigin altında kaldı. Baba hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma soruşturma başlattı.

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