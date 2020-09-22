Minik kızı Ani'nin doğum gününü Ani Ören Yeri'nde kutladı

KARS (AA) - Karslı Tacettin Durmuş, tarihçesinden etkilenerek "Ani" ismini verdiği kızının ikinci yaş gününü, Ani Ören Yeri'nde kutladı.

"Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan ve Türkiye'nin eşsiz kültür hazinelerinden Ani Ören Yeri'ne büyük hayranlık duyan Durmuş, "Ani" ismini verdiği kızına doğum gününde sürpriz yaptı.

Akrabaları ve kızıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi mekana gelen Durmuş, burada pasta keserek hayranlık duyduğu Ani'de kızının doğum gününü kutladı.

Durmuş gazetecilere yaptığı açıklamada, Ani Ören Yeri'ni çok sevdiğini ve bu nedenle kızına "Ani" ismini verdiğini anlattı.

Kızının özel gününü, ismini taşıdığı Ani Ören Yeri'nden kutlamak istediklerini ve bu nedenle ailesiyle bölgeye geldiğini ifade eden Durmuş, şöyle konuştu:

"Ani Ören Yeri'nin dünyada eşi benzeri olmayan bir antik kent olduğunu bütün dünya biliyor. Evlenmeden önce turizmci 35 yıllık dostum Ali Canip Olgunlu ile Ani'de gezerken bana 'evlenirsen ve bir de kızın olursa adını Ani koy' demişti. Misafirlerine ve bana Ani'ye adını veren tanrıça Anahita ve Ani'yi anlatmıştı. Ben de o an kendisine söz verdim ve tek çocuğum olan kızıma Ani adını verdim. Annesi de saygı gösterdi ve Ani Ören Yeri'ni tanıdıkça bana daha da hak verdi. Bilindiği gibi Kars ve çevresi, geçmişi 10 bin yılı aşkın sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir kenttir."

Durmuş, Rusya, Gürcistan ve Ermenistan'dan da çok sayıda kişinin kız çocuklarına Ani adını verdiğini belirtti.