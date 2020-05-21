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Minik kardeşlerin hayalini Başkan Ensari gerçekleştirdi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, düzenledikleri ‘haydi sen de hayalini çiz’ etkinliğine bayramlık ve kırtasiye malzemesini çizen minik kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:39:51 -
Minik kardeşlerin hayalini Başkan Ensari gerçekleştirdi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, düzenledikleri ‘haydi sen de hayalini çiz’ etkinliğine bayramlık ve kırtasiye malzemesini çizen minik kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi.


Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen “haydi sen de hayalini çiz” etkinliğine hayalini çizen kız kardeşlere Belediye Başkanı Ensari sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İran sınırına yakın Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Güzlizar Mahallesi’nde ikamet eden Ecevet ailesindeki minik kardeşlerle bir araya gelen Başkan Ensari, aile bireylerine bayramlık elbise, şeker, Ramazan kolisi yardımında bulundu.


Çaldıran Belediyesi olarak her zaman yardıma muhtaç ailelerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen ‘haydi sen de hayalini çiz’ etkinliği düzenlemiştik. İlçemizdeki minik çocuklarımız hayallerini çizerek bizlere atıyorlar. Gülizar Mahallemizde bulunan 4 kişilik ailemizin 2 öğrencisi de bize ulaştı. Bugün onları evlerinde ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize bayramda ihtiyaç duyabilecekleri ihtiyaçlarını karşıladık. Ailemizin zor anında yanlarında kalarak gelecek eğitim sezonunda da tüm eğitim masraflarını üstleneceğiz. Bizler halkımıza hizmetleri ulaştırabilmek için çabalıyoruz” dedi.


Çocuklar da, Başkan Ensari’yi evlerinde ağırlamanın memnuniyeti yaşadıklarını belirterek, bayram ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı sevinçli olduklarını ifade ettiler.

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