Minik kamkatı evde yetiştirin

C vitamini içeriği yüksek olan kamkat güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebi ile hastalıklara karşı vücudunuzu koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Kabuğu ile birlikte yemekte hiçbir mahzur yok; enfeksiyonlara karşı vücudunuzun güçsüz kalmasını ve hasta olmanızı engeller.



Rahatlatıcı etkisi ile vücuttaki ağrıları hafifletir, ateşi ve tansiyonu düşürür. Mide bulantısını ve baş dönmesini giderir.

İsterseniz işte bu mevsimde o da meyve verdi, reçelini de yaparsınız.