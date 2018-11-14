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Minik kamkatı evde yetiştirin

Kamkat, portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller familyasının meyvesidir. Sadece onların miniği vesaksıda yetişebileni..

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:20
Minik kamkatı evde yetiştirin

C vitamini içeriği yüksek olan kamkat güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebi ile hastalıklara karşı vücudunuzu koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Kabuğu ile birlikte yemekte hiçbir mahzur yok; enfeksiyonlara karşı vücudunuzun güçsüz kalmasını ve hasta olmanızı engeller.

Rahatlatıcı etkisi ile vücuttaki ağrıları hafifletir, ateşi ve tansiyonu düşürür. Mide bulantısını ve baş dönmesini giderir.

İsterseniz işte bu mevsimde o da meyve verdi, reçelini de yaparsınız.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:20
  1. kamkat
  2. kamkatın faydaları

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