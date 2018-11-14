Minik kamkatı evde yetiştirin
Kamkat, portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller familyasının meyvesidir. Sadece onların miniği vesaksıda yetişebileni..14 Kasım 2018 Çarşamba 21:20
C vitamini içeriği yüksek olan kamkat güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebi ile hastalıklara karşı vücudunuzu koruyucu etkisi bulunmaktadır.
Kabuğu ile birlikte yemekte hiçbir mahzur yok; enfeksiyonlara karşı vücudunuzun güçsüz kalmasını ve hasta olmanızı engeller.
Rahatlatıcı etkisi ile vücuttaki ağrıları hafifletir, ateşi ve tansiyonu düşürür. Mide bulantısını ve baş dönmesini giderir.
İsterseniz işte bu mevsimde o da meyve verdi, reçelini de yaparsınız.
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