Minik İkranur her yerde aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede önceki gün kardeşi ve kuzeni oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkra Nur Tirsi, bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi.

Köyde arama yapan Tirsi ailesi ve komşuları küçük kızı bulamayınca yetkililere haber verdi. Kaybolan küçük kız için Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. İz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 150 kişilik ekip, toplam 74 hektarlık alanı taranırken minik İkranur'un cansız bedenine ulaşıldı. Minik kızın ailesi sinir krizleri geçirirken akrabaları onlar sakinleştirmeye çalıştı.

İkranur'a ne olduğu otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.