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Minik Hiranur, ablasının iliğiyle hayata tutundu

Konya'da yaşayan vebüyüme ve gelişim geriliğine neden olan immün yetmezliği teşhisi konulan minik Hiranur Delibaş'a, ablasından alınan kök hücre nakledildi.

04 Aralık 2018 Salı 12:24
Minik Hiranur, ablasının iliğiyle hayata tutundu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kök Hücre Nakil Merkezi'nde bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle tedavi gören 2 yaşındaki Hiranur Delibaş'a, ablası 5 yaşındaki Ayşe'den kök hücre nakli yapıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan Hiranur Delibaş'ın kan değerleri ve bağışıklık sisteminde henüz 1 yaşındayken farklılıklar belirlendi. Hiranur'a, alerji, egzama, siğil, ağızda mantar, pamukçuk, büyüme ve gelişim geriliğine neden olan immün yetmezliği teşhisi konuldu. Ağustos 2018'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen minik Hiranur'a, hemen ilik nakli gerektiği belirtildi. Ailenin gönüllü olmasının ardından ablası Ayşe Delibaş'ın iliği, 20 Kasım günü kardeşine nakledildi.

Hayırseverlerin yardımı sürüyor

Anne Türkan Delibaş, Hiranur'un granülosit ihtiyacının devam ettiğini, Antalya Kan Bankası ve Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllülerinin destek olduğunu anlattı. Delibaş, "Geçen ay telefonumun çalınmasından sonra irtibat numaralarımı kaybettim. Fakat hayırseverlerin kurduğu zincir sayesinde ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hiranur'un kan ve kan ürünü ihtiyacı olduğunu duyan, anında hastaneye koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. İnşallah Hiranur sağlığına kavuşacak, her şey daha iyi olacak" dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:24
  1. Antalya
  2. Konya
  3. Hiranur Delibaş
  4. Kök hücre nakli

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